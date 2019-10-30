Иностранным студентам захотели разрешить подрабатывать в России

В России разработали законопроект, предоставляющий иностранным студентом право подрабатывать на территории страны. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Советом Федерации подготовлен такой проект закона, он прошел согласование. Мы надеемся, что на этой сессии мы сможем его принять, тем самым все зарубежные студенты, обучающиеся в высшей школе, смогут в случае желания подрабатывать», — уточнила она.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!