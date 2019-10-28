МГУ признали самым престижным вузом в России

Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова вошел в репутационный рейтинг вузовReputation World University Ranking и стал самым престижным учебным заведением в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба агентства RUR.

Так, МГУ занял 45 место по престижу в мире, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом. На втором месте по степени престижности среди российских вузов оказался Московский физико-технический институт (МФТИ), занявший 109 строчку рейтинга, а на третьем — Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ), расположившийся на 118 месте.

Round University Ranking - международный рейтинг университетов, издаваемый агентством RUR совместно с компанией Clarivate Analytics. Он оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 85 стран мира. Каждый вуз оценивается по методологии, которая состоит из 20 отдельных индикаторов, объединенных в четыре направления измерения: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

Ранее стало известно, что МГУ имени Ломоносова поднялся на десять мест в международном рейтинге вузов Times Higher Education. Помимо МГУ в рейтинг попали 39 российских вузов — на четыре больше, чем годом ранее. В 2019 году МГУ занял в рейтинге 189-е место, тогда как в 2018 году занимал 199-ю строчку.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!