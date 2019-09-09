Назван лучший российский вуз

Лучшим российским вузом стал Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Рейтинг учебных заведений составило агентство Round University Ranking (RUR), передает РИА Новости.

На втором месте оказался Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт), на третьем — Томский государственный университет (ТГУ).

Также в десятку лидеров вошли Московский физико-технический институт (МФТИ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ), Томский политехнический университет (ТПУ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Университет ИТМО и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

В рейтинге из 74-х российских вузов вошли 20 учебных заведений в Москве, 6 — в Санкт-Петербурге, 4 — в Уфе и еще столько же — в Казани. Вузы оценивали по качеству преподавания и проводимых исследований, а также по уровню интернационализации и финансовой устойчивости.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в приграничных регионах России. Таким способом получится повысить привлекательность обучения. Помимо этого, такая мера поможет в борьбе с оттоком молодежи из отдаленных районов, поскольку выпускники местных вузов после завершения учебы могут остаться там работать, уверен депутат.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!