Кредиты на образование с господдержкой начнут выдаваться чаще

В Минобрнауки захотели расширить перечень банков, которые будут выдавать образовательные кредиты с государственной поддержкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 6 сентября.

В министерстве уточнили, что такие меры будут приниматься «исключительно для удобства граждан». Условия, на которых финансовые организации будут участвовать в проекте, обсуждаются.

Проект по гоподдержке образовательного кредитования был запущен Минобрнауки совместно со «Сбербанком» с 1 августа. Благодаря нему студенты, получившие такой кредит, получат возможность не выплачивать банку основной долг и часть процентов на протяжении первого и второго года обучения. Погашать кредит в полном объеме придется только с третьего курса. Процентная ставка по такому кредиту составит не более 9 процентов годовых. Кредит доступен для оформления россиянам в возрасте от 14 лет.

В России до 2024 года будет реализован национальный проект «Образование», в который входит федеральный проект «Молодые профессионалы». В его рамках будет обновлена инфраструктура колледжей и будет оборудовано более пяти тысяч мастерских, сообщается на сайте «Будущее России. Национальные проекты». Общий объем финансирования нацпроекта «Образование» — 784,5 миллиардов рублей.

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