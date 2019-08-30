Названо число российских школ с нарушениями пожарной безопасности

В 675 российских школах за неделю до начала учебного года не была настроена система пожарной сигнализации — датчики не передают сигналы тревоги в местные подразделения экстренных служб. Об этом сообщили в МЧС России, передает газета «Известия».

К концу августа МЧС обследовало более 49,7 тысячи образовательных учреждений по всей стране (приблизительно 94 процента от всех школ). Проблемы с пожарной сигнализацией встречаются чаще остальных нарушений — обычно датчики не выводят сигнал на пульт пожарной охраны.

Больше всего школ с нарушениями пожарной безопасности обнаружили в Дагестане — 280 учебных заведений. На втором месте Псковская область — 162 школы. Как объяснили в пресс-службе Минобрнауки Дагестана, в 2019 году вывод сигнала настроили в 312 образовательных учреждениях, а в 360 школах и детских садах установили автоматическую сигнализацию. Еще в 560 заведениях починили противопожарное водоснабжение.

В МЧС предположили, что школы успеют исправить выявленные нарушения до начала учебного года. Как отметили «Известия», серьезных нарушений, из-за которых школы могут не открыться, не обнаружено.

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, проблема с пожарной сигнализацией может заключаться в недостатке финансирования школ, но не стоит исключать и человеческий фактор. Эксперт по пожарной безопасности Александр Глущенко пояснил, что часто школы настраивают систему на полуавтоматический режим работы, потому что 80 процентов срабатываний сигнализаций в школах ложные. Таким образом, сигнал пожарным поступит только после подтверждения от человека.

Ранее сервис по поиску работы Superjob изучил траты родителей школьников в различных городах России. Согласно данным, больше всего на сборы школьника к учебному году потратили родители в Красноярске и Новосибирске — примерно по 9 тысяч рублей. Жители Москвы оценили свои затраты в 8,7 тысяч рублей. На третьем месте оказались родители из Казани: сборы школьника для них обошлись в 8,5 тысячи рублей.

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