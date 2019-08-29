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Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах

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Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» предупредила министр просвещения России Ольга Васильева, передает РИА Новости.

По ее словам, велик шанс того, что «будут какие-то проблемы, какое-то непонимание с обеих сторон». При этом министр выразила уверенность, что спустя некоторое время ситуацию удастся преодолеть. «Просто нужно знать, где хранить телефоны, где они лежат».

Васильева также пояснила, что не видит необходимости для школьников пользоваться смартфонами на переменах. «А зачем? Если какая-то ситуация экстренная, конечно, она будет решаться сразу», — резюмировала она.

Ранее Министерство просвещения России рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Как сообщили в ведомстве, долгое пользование смартфоном и использование его в школе может негативно повлиять на психику ребенка, привести к нарушениям сна и снижению умственной работоспособности. Школам предложили выделить места для хранения гаджетов во время уроков, а также согласовать с родителями способы связи со школьниками.

При этом Минпросвещения сослалось на результаты опроса, по которому ограничение использования мобильных телефонов поддержал 61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов учителей.

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