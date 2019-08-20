Идею лишить российских школьников смартфонов объяснили

Рекомендации по ограничению использования учениками мобильных телефонов в школах не предполагают запрета на них. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы школа давала хорошее, качественное образование», — сказал Кравцов.

Он также обратился к участникам педагогического совета в Ленинградской области, где выступал с просьбой донести рекомендации до директоров школ, учителей и родителей учеников.

19 августа сообщалось, что Министерство просвещения России рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Школам предложили при необходимости и возможности выделить места для хранения устройств во время уроков, а также согласовать с родителями способы связи с детьми.

Как отмечается в предложении министерства, долгое пользование смартфоном и использование его в школе может отрицательно сказаться на психике ребенка, а также привести к нарушениям сна, гиперактивности и снижению умственной деятельности. В тот же день министр образования и науки Чечни Исмаил Байханов рассказал, что в школах республики несколько лет действует ограничение на использование смартфонов в школах.

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