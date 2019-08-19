В Чечне заранее запретили смартфоны в школах

В школах Чечни несколько лет действует ограничение на использование смартфонов учениками. Об этом рассказал министр образования и науки республики Исмаил Байханов, передает РИА Новости.

«Инициатива исходила от родителей, педагоги поддержали решение родительских комитетов запретить детям пользоваться мобильными телефонами до конца занятий», — сказал Байханов.

По мнению родителей, смартфоны отвлекают детей от учебы и мешают им сосредоточиться. Во время занятий телефоны хранятся в специально отведенном месте, откуда дети забирают их после уроков. Если ученикам надо срочно позвонить, они могут сделать это через классных руководителей. Кроме того, поддерживается обратная связь с родителями, добавил Байханов.

Ранее Министерство просвещения России рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Как сообщили в ведомстве, долгое пользование смартфоном и использование его в школе может негативно повлиять на психику ребенка, привести к нарушениям сна и снижению умственной работоспособности. Школам предложили выделить места для хранения гаджетов во время уроков, а также согласовать с родителями способы связи со школьниками.

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