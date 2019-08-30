Российским школьникам предложили продлить летние каникулы ради заработка

Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил депутат Госдумы Василий Власов, передает РИА Новости.

По его мнению, тем самым у молодежи появится время на отдых в сентябре или на подработки.

Депутат пояснил, что ему часто поступают подобные предложения от учеников и преподавателей. В частности, ему жалуются на высокий уровень нагрузок — экзамены заканчиваются к июлю, и фактически каникулы длятся всего два месяца. А так как многие школьники и студенты предпочитают летом работать, то продление каникул позволит получить им больше практических знаний и закрепить теоретические.

Также, уверен Власов, его инициатива будет способствовать развитию туризма в России.

Депутат отметил, что осознает всю сложность претворения его проекта в жизнь, и предложил реализовать идею в пилотном режиме на территории Хабаровского и Приморского краев.

29 августа сообщалось, что в одном из лицеев Екатеринбурга за лето уволились 16 учителей. Всего за три года из школы ушли более 40 учителей с большим опытом работы, многие «не сработались с новым директором».

21 августа Рособрнадзор раскрыл изменения в заданиях основного государственного экзамена (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов. В 2020 году школьников будут проверять на умение искать информацию и анализировать ее.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.