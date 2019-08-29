В еще одной российской школе массово уволились учителя

В лицее №3 Екатеринбурга за лето уволились 16 учителей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердили два педагога из учреждения.

Собеседник агентства заявил, что массовые увольнения в лицее происходят каждый год после того, как на должность директора заступила Елена Камышанова. Он отметил, что отдел образования никак на это не реагирует.

Одна из педагогов лицея рассказала агентству, что за три года из школы ушли более 40 учителей с большим опытом работы, многие «не сработались с новым директором». Другой работник учреждения отметил, что уходят учителя разных дисциплин и по разным причинам, но не стал отрицать влияние нового директора на ситуацию.

Ранее стало известно, что сразу 10 учителей уволились за лето из гимназии №108 в Екатеринбурге. Заявления об увольнении по собственному желанию написали пять педагогов младшего звена и еще пять — старшего и среднего. О своем уходе они заранее уведомили руководство. Уточнялось, что некоторые объяснили увольнение семейными обстоятельствами, четверо перешли в другие учебные заведения на более высокие должности. Директор гимназии уже нашла им замену. По мнению некоторых родителей, директор слишком давила на преподавателей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru