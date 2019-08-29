Российские учителя массово уволились

Сразу десять учителей уволились за лето из гимназии №108 в Екатеринбурге, пишет URA.RU. Информацию об этом изданию подтвердили в городском управлении образования.

Заявления об увольнении по собственному желанию написали пять педагогов младшего звена и еще пять — старшего и среднего. О своем уходе они заранее уведомили руководство. В пресс-службе ведомства уточнили, что некоторые объяснили увольнение семейными обстоятельствами, четверо перешли в другие учебные заведения на более высокие должности. Директор гимназии уже нашла им замену.

В группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» сообщается, что возможной причиной увольнения стал конфликт с руководством школы. По мнению некоторых родителей, директор слишком давила на преподавателей.

«Как мне сказала наш учитель, невозможно было уже терпеть неуважительное отношение от директора. Требовала, может, что-то нереальное. Длилось это, как я поняла, давно, просто бочка переполнилась», — цитируют слова подписчицы авторы поста.

В комментариях пользователи отметили, что этим же летом уволилось около десятка учителей в другой школе Екатеринбурга.

Ранее в Нижнем Тагиле заявления об увольнении написали все хирурги двух больниц, которые были недовольны низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда. 28 августа стало известно, что медиков уговорили вернуться в одну из клиник и пообещали стимулирующие выплаты.

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