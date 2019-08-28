Власти уговорили остаться всех хирургов из больницы Нижнего Тагила

Все шесть хирургов из больницы №1 Нижнего Тагила не будут увольняться и отозвали заявления после проведения бесед и достижения «определенных договоренностей». Об этом сообщила председатель городской профсоюзной организации учреждений здравоохранения Татьяна Усатова, передает ТАСС.

Как писало принадлежащее Григорию Березкину РБК, еще один хирург был в отпуске. По словам Усатовой, он также отозвал заявление, а один из врачей решил сменить специальность и перейти на должность доктора УЗИ, ему пошли навстречу. Женщина уточнила, что решение связано с профессиональным выгоранием.

Кроме того, в Минздраве РБК рассказали, что со 2 сентября в больницу примут двух новых специалистов. В министерстве отметили, что хирургам дадут стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе.

27 августа стало известно, что два хирурга ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым. При этом в разговоре с телеканалом «360» заведующий отделением хирургии ГКБ №1 Юрий Изотеев сказал, что никто из сотрудников не отзывал своих заявлений. Врачи ожидают результатов работы комиссии, которая оценит выдвинутые медиками условия.

Об увольнении шести врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле стало известно 22 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос начал изучать Минздрав, и добавил, что ситуация требует серьезной реакции областных властей. Свердловская прокуратура отправила в город сотрудников для проведения проверки.

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