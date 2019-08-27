Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.

По его словам, низкая зарплата — не главная причина ухода медиков. Изотеев пояснил, что после увольнения хирургов из Демидовской больницы пациентов распределили между остальными медучреждениями. Это привело к увеличению нагрузки в условиях кадрового дефицита. Нагрузки начали расти около двух лет назад, а сейчас ситуация ухудшилась.

«Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — сказал Изотеев.

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Завотделением пояснил, что сейчас в больнице работают шесть хирургов, на каждого из которых приходится по 10 ночных дежурств в месяц. После того как врач отработает сутки, он не уходит домой, а заступает на дневную смену. Медики обращались в администрацию и Минздрав с просьбами усилить дежурную бригаду и улучшить условия труда, однако не получили ответа. После этого хирурги приняли решение о массовом увольнении.

Ранее 27 августа стало известно, что два хирурга ЦГБ №1 передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым. Однако в разговоре с телеканалом 360 Изотеев сказал, что никто из сотрудников не отзывал свои заявления. Врачи ожидают результатов работы комиссии, которая оценит выдвинутые медиками условия.

Об увольнении шести врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле стало известно 22 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос начал изучать Минздрав, и добавил, что ситуация требует серьезной реакции областных властей. Свердловская прокуратура отправила в город сотрудников для проведения проверки.

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