Российский губернатор высказался о массовом увольнении хирургов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что держит на личном контроле ситуацию с увольнением хирургов из больницы в Нижнем Тагиле. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Instagram в понедельник, 26 августа.

«Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации», — написал он.

По его словам, самое главное сейчас — не допустить, чтобы из-за нехватки врачей пострадали жители. Он подчеркнул, что региональное правительство делает все необходимое, чтобы жители города не испытывали недостатка в квалифицированной медицинской помощи.

Куйвашев также напомнил, что в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос массового увольнения хирургов Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле требует серьезной реакции областных властей.

Об уходе шести специалистов стало известно 22 августа. Медики жаловались на несоразмерность оплаты труда и нагрузок.

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