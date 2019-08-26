Массовое увольнение хирургов привлекло внимание Кремля

Вопрос массового увольнения хирургов Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле требует серьезной реакции областных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 26 августа.

По его словам, Министерство здравоохранения уже изучает этот вопрос.

22 августа сообщалось, что шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат. Завотделением в комментарии агентству «Все новости» подтвердил, что уровень нагрузки не соответствует оплате труда.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в ближайшие дни глава региона Евгений Куйвашев проведет совещание по вопросам сферы здравоохранения. Кроме того, ожидается прибытие межведомственной комиссии.

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