Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе

Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Алена Усатова, передает Ura.ru.

Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 Юрий Изотеев сказал, что тоже решил остаться. Он отметил, что разговор с министром прошел «нормально».

«Больных мы не бросим, это было бы действительно преступлением с нашей стороны. Тем более что в Демидовской больнице ведь все реально уволились, там больше больных по хирургическим показаниям не принимают, и всех везут к нам», — сказал Изотеев.

Ранее 27 августа депутат-миллионер Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин осудил действия врачей и назвал это саботажем. По его мнению, массовое увольнение медиков поставило под угрозу жизни пациентов.

Об увольнении шести врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле стало известно 22 августа, причиной их решения стала нагрузка и низкая зарплата. 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос начал изучать Минздрав, и добавил, что ситуация требует серьезной реакции областных властей. В тот же день свердловская прокуратура сообщила об отправке в город сотрудников для проведения проверки

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