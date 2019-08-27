Депутат-миллионер обвинил в саботаже уволившихся из-за зарплат тагильских врачей

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин осудил массовое увольнение хирургов из больниц города и обвинил их в саботаже. Об этом он написал в своем Instagram.

«Я не могу поддержать тот метод, который выбрали хирурги из Демидовской больницы. Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем», — написал Балыбердин.

При этом депутат написал, что относится к врачам с «безусловным уважением», а также заявил, что «поддерживает хирургов Нижнего Тагила в их желании увеличить себе зарплату и улучшить условия труда». Балыбердин отметил, что готов в этом всячески содействовать в рамках своих полномочий.

В 2018 году РИА «Новый день» писало, что в 2017 году Балыбердин заработал 4 миллиона 645 тысяч рублей. Из недвижимости у депутата только одна квартира на 63,9 квадратных метра, а из движимого имущества — автомобиль Nissan X-Trail и маломерное судно Yukona-330 TS. В пользовании у депутата, его супруги и двоих детей служебная квартира площадью в 118,9 квадратных метра. Он и супруга также безвозмездно пользуются еще двумя квартирами и гаражом, утверждает агентство.

22 августа стало известно, что шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Завотделением подтвердил, что уровень нагрузки не соответствует оплате труда. 26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Нижнем Тагиле требует серьезной реакции областных властей. Он отметил, что Министерство здравоохранения уже изучает вопрос. В тот же день свердловская прокуратура сообщила, что направит в город сотрудников ведомства для проведения проверки.

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