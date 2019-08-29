Все уволившиеся нижнетагильские хирурги вернулись на работу

В Нижнем Тагиле восстановили на работе всех хирургов, которые писали заявления на увольнение. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает в четверг, 29 августа, ТАСС.

Она также назвала ситуацию с увольнением шести хирургов возмутительной и добавила, что для ее разрешения будут приняты жесткие меры, которые должны послужить примером для других регионов. Как отметила министр, подавшие заявления хирурги работали на 2,34 ставки и не успевали восстанавливаться.

«Там возмутительные вещи выявляются. (...) Будут приняты самые жесткие меры, сейчас эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать, они нормальные люди с хорошей корпоративной психологией», — сказала Скворцова.

Ранее главных врачей двух больниц, где хирурги массово решили уволиться, отстранили от работы на время проверки — она продлится две недели. Отстранены главврач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦРБ №1 Олег Николаев.

28 августа сообщалось, что все шесть хирургов из больницы №1 Нижнего Тагила не будут увольняться и отозвали заявления после проведения бесед и достижения «определенных договоренностей». Об увольнении шести врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле стало известно 22 августа, до этого трое уволились из Демидовской горбольницы. Свердловская прокуратура направила в город сотрудников для проведения проверки. 27 августа сообщалось, что два хирурга ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым.

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