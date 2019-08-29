Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки. Об этом сообщил председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов, передает ТАСС.

Угринов уточнил, что отстранены главврач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦРБ №1 Олег Николаев. Он отметил, что проверка — это стандартная процедура, она завершится через две недели.

Проверка выявит, каким образом распределяется фонд стимулирования, общий объем зарплаты медработников и адекватность нагрузки на врачей, пояснил Угринов.

29 августа стало известно, что все шесть хирургов из больницы №1 Нижнего Тагила не будут увольняться и отозвали заявления после проведения бесед и достижения «определенных договоренностей». В Минздраве отметили, что со 2 сентября в больницу примут двух новых специалистов, а также рассказали, что хирургам дадут стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе.

Об увольнении шести врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле стало известно 22 августа, до этого трое уволились из Демидовской горбольницы. Свердловская прокуратура направила в город сотрудников для проведения проверки. 27 августа сообщалось, что два хирурга ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым.

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