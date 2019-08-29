В еще одном российском городе массово уволились хирурги единственной больницы

В закрытом городе Трехгорный в Челябинской области все хирурги медсанчасти решили уволиться из-за высоких нагрузок и низкой зарплаты. Об этом рассказал один из врачей, хирург с 30-летним стажем Станислав Редькин, передает Business FM.

По словам Редькина, медсанчасть — единственная больница на весь город, население которого составляет 35 тысяч человек, и если уволится даже один врач, нагрузка на остальных вырастет на четверть. Хирург отметил, что ситуация усугублялась в течение последних трех лет, врачи работали на полторы-две ставки в день и дежурили по ночам. Когда они попросили начальника решить ситуацию, тот ответил, что медики ничего не делают, а получают и требуют слишком много.

«У меня как у заведующего отделением оклад 7800 рублей. Это оклад, на который как раз и происходят все остальные начисления. Для сравнения, в Челябинской области у врача оклад 22 тысячи, а у меня 7800», — рассказал хирург. Он отметил, что бывали дни, когда он ночевал дома лишь три дня в неделю. Медик утверждает, что работал на три ставки и получил 76 тысяч рублей с начислениями, но если бы не оперировал ребенка-инвалида, получил бы на семь тысяч меньше.

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Все врачи написали заявления на сентябрь. Начальство медсанчасти будет пытаться завезти врачей на время, чтобы закрыть пробелы. Проблему в медучреждении подтвердил заместитель председателя Свердловской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Алексей Чемоданов.

«Самая гигантская проблема — это не просто нехватка медицинского персонала, но, собственно, финансирование лечебных учреждений в полном объеме, естественно, с дежурствами, но не 12 раз в месяц. Это, к сожалению, не исполняется», — пояснил Чемоданов.

14 августа стало известно, что врачи Трехгорного в июне пожаловались на низкую заработную плату и на следующий месяц получили еще меньше. По словам одной из медсестер, обещанную майскими указами зарплату она ни разу не видела. При этом, по данным регионального Минздрава, с 1 июля врачи в области должны получать не менее 63,5 тысячи рублей, медперсонал — более 31 тысячи.

Ранее главврачей двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления на увольнения, отстранили от работы на период двухнедельной проверки. Власти уговорили хирургов остаться на работе, заключив с ними «определенные договоренности».

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