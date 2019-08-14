Российские врачи пожаловались на зарплату и получили еще меньше денег

Врачи медико-санитарной части №72 города Трехгорного Челябинской области в июне пожаловались на низкую заработную плату и на следующий месяц получили еще меньше, сообщает «74.ру».

По словам одной из медсестер, обещанную майскими указами зарплату она ни разу не видела. В июле она работала за четверых по несколько смен подряд и заработала 30 тысяч рублей, что после вычета налогов превратилось в 23 тысячи. «Обычно за вычетом подоходного налога пять тысяч аванса мы получаем и двенадцать — зарплаты. Это самое большое», — добавила женщина.

Другие опрошенные медработники рассказали, что получили от 12,5 до 17 тысяч рублей. У некоторых врачей доход вышел примерно такой же. «У меня зарплата ниже медсестер в поликлинике. В этом месяце получила 16 тысяч, в прошлом было 14 — после отпуска. 60 тысяч на бумаге, наверное, красиво звучит. Я этого не получала никогда», — сказала собеседница издания.

При этом, по данным регионального Минздрава, с 1 июля врачи в области должны получать не менее 63,5 тысячи рублей, медперсонал — более 31 тысячи. В официальном ответе медсанчасти руководство указало, что средняя зарплата врачей за семь месяцев 2019 года якобы составила почти 60 тысяч, медсестер — 29,6 тысячи, санитарок — 22,5. В учреждении отметили, что многочисленные проверки по жалобам работников не выявили нарушений в оплате труда.

Медработники пожаловались врио губернатора Алексею Текслеру, который обещал разобраться в ситуации и взял ее на контроль. В Минздраве уже выявили несоответствие в начислениях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!