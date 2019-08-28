Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике

Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей. Об этом сообщают «Известия».

В документе впервые описаны правила поведения педагогов в интернете. Им рекомендуют не размещать информацию, «причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей»: не публиковать порнографию, не описывать способы самоубийства и не пропагандировать употребление алкоголя и наркотиков.

В этическом кодексе не содержится запрета на публикацию фотографий в купальнике. В Минпросвещения не ответили, противоречат ли кодексу такие фото в соцсетях педагогов, однако пояснили, что необходимо соблюдать неприкосновенность частной жизни в соответствии с Конституцией.

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Адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов считает, что устанавливать правила поведения педагогов вне работы недопустимо. Это может привести к травле учителей за действия, не относящиеся к профессиональной деятельности.

В марте учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться после публикации фотографии в закрытом спортивном купальнике. Родители учеников пожаловались на нее директору школы. Прошлым летом уйти с работы пришлось педагогу из Омска Виктории Поповой: она выложила в соцсетях фотографии в купальнике в стиле пин-ап. После этого российские учителя устроили флешмоб с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках.

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