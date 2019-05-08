Уволенная за фото учительница высказалась по поводу правил поведения в соцсетях

Уволенная за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова усомнилась в полезности правил поведения в социальных сетях для педагогов. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, подобные рекомендации будут похожи на цензуру. «Может, это даже и не полезно», — предположила Кувшинникова.

Уволенная учительница также добавила, что в правилах невозможно прописать все нюансы. Так, по ее мнению, фото в платье также может быть истолковано как пропаганда здорового образа жизни, если оно сделано «не на фоне спиртных напитков».

Ранее сообщалось, что Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей. По словам главы министерства Ольги Васильевой, необходимость в подобных правилах обусловлена тем, что формирование профессионального имиджа преподавателя особо значимо в условиях повсеместного распространения интернета и социальных медиа.

Учительница русского языка и литературы Кувшинникова была вынуждена уволиться после публикации своих фотографий в спортивном купальнике. Снимки возмутили мать одного из учеников, и она пожаловалась директору. Многие родители поддержали педагога, а российские учителя устроили флешмоб с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках. Позднее местные чиновники предложили Кувшинниковой разработать и преподавать правила безопасного ведения соцетей для педагогов в барнаульском институте повышения квалификации учителей.

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