Уволенная за фото в купальнике учительница научит педагогов вести соцсети

Уволенная за фото в спортивном купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла предложение местных чиновников разработать и преподавать правила безопасного ведения социальных сетей для педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко.

По его словам, Кувшинникова будет вести программу в местном институте повышения квалификации учителей. Также ей предложили «три варианта профессиональной самореализации в краевой системе образования». Какие именно, не уточняется.

«[Она] точно остается в образовании, а эта программа для учителей — это дополнительное предложение», — добавил Костенко.

Ранее Кувшинникова говорила, что больше не собирается работать учителем и хотела бы заняться искусством. У нее есть диплом художника, полученный в Новоалтайском государственном художественном училище.

В школе, откуда ее вынудили уйти, остался учиться ее сын-одиннадцатиклассник. Женщина говорила, что педагоги стали травить его, по математике ему ставят плохие оценки и грозятся не допустить до ЕГЭ. В ходе проверки чиновники не смогли подтвердить эту информацию.

Преподавательница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова много лет занималась зимним плаванием и получила множество наград. Администрация школы №13 в Барнауле вынудила ее написать заявление на увольнение по собственному желанию, когда она опубликовала в соцсетях свой фото в закрытом спортивном купальнике и мать одного из учеников пожаловалась на это.

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