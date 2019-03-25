Уволенная за фото в купальнике учительница отказалась возвращаться в профессию

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которую администрация школы №13 в Барнауле вынудила уволиться из-за публикации ее фотографии в спортивном купальнике, больше не собирается работать в образовательной сфере. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Я написала второе заявление и ушла по собственному желанию, не хочу огласки и внимания, продолжать работать учителем не планирую», — сказала она, добавив, что будет заниматься искусством, и у нее есть соответствующее образование.

Ранее Кувшинникова говорила, что ее сын продолжает учиться в той же школе в 11-м классе, и преподаватели устроили ему травлю. По словам женщины, учительница математики ставит ему двойки и грозится не допустить до ЕГЭ.

Татьяна Кувшинникова, много лет занимавшаяся зимним плаванием и получившая множество наград, дважды писала заявление об увольнении после того, как вокруг ее фото в закрытом купальнике разразился скандал. Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников директрисе. Многие родители поддержали педагога, но руководство все равно заставило ее уйти.

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