Россия
 
Последние новости
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Футболист сборной Италии травмировался из-за бутылки
В России завели дело о незаконной продаже кислорода
Под Москвой прогремела первая гроза 
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Умер режиссер культовых малобюджетных фильмов ужасов
Учителя из глухой африканской деревни признали лучшим в мире
Boeing уличили в нечестной игре
Министра пристыдили за рекламу с девушкой в нижнем белье
Новости партнеров

Российскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике

Перейти в «Мою Ленту»
Татьяна Кувшинникова

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которая является членом федерации зимнего плавания, лишилась работы в гимназии №45 Барнаула из-за фотографии в закрытом купальнике. Об этом сообщает «Тайга-Инфо».

По информации издания, после публикации снимка на Кувшинникову стала оказывать давление директриса школы Ольга Гайн, расценившая фото как «пятно на репутации школы». Она потребовала, чтобы учительница написала заявление об уходе по собственному желанию. Несмотря на поддержку со стороны родителей, Кувшинникова уволилась из школы.

Фотография была сделана во время акции в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское. На ней Кувшинникова стоит в закрытом спортивном купальнике и держит грамоту.

В феврале Кувшинникову уже хотели уволить за фото с соревнований по плаванию, которое женщина разместила в соцсети. Тогда родители обратились к директрисе с ходатайством, и учительницу не стали лишать работы.

В июне 2018 года учительницу истории Викторию Попову из Омской области уволили из-за фотосессии в купальнике. После этого случая российские преподаватели устроили флешмоб в поддержку коллеги, публикуя снимки под хештегом #учителятожелюди. После встречи Поповой с главой регионального Минздрава и директором школы женщину вновь приняли на прежнюю работу.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Поделитесь своей историей
Редакция ищет врачей и медицинских работников. В последнее время все чаще говорят о том, что силовики открыли на них охоту. В Следственном комитете даже создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями в медицине. Поэтому мы ищем врачей, которые сталкивались с правоохранительными органами и могут рассказать нам об этом опыте.
Прислать историю
Моя история
20000
Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Барнаульская учительница уволилась из школы под давлением руководства из-за фото в купальнике
Российскую учительницу почти уволили за фото с соревнований по плаванию
Российского учителя уволили из-за появления в трусах на студенческом видео
Российские учительницы оголились в поддержку уволенной коллеги
Другие материалы рубрики
Россия00:0124 марта

«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»

Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
15:5424 марта

В Подмосковье отыскали свалку морских ежей 

09:07Сегодня

Россияне оказались недовольны состоянием окружающей среды

10:49Сегодня

Суд выселил больную раком пенсионерку из единственного жилья

Россия00:0222 марта

«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»

Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
05:56Сегодня

Власти Москвы отказались соединять желтую ветку метро 

09:36Сегодня

Россиянин ворвался в кафе с бензопилой

13:1524 марта

Российские подростки избили прохожего и изнасиловали его жену

Россия18:2422 марта

Выпусти пар

В России не видят альтернативы курению
06:57Сегодня

Привязавший собаку к рельсам россиянин объяснил свой поступок

20:5424 марта

Российского тренера обвинили в систематических изнасилованиях школьницы

21:4624 марта

Копии документов россиян оказались на свалке

Россия
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
«С детства я ощущала присутствие иного»
Как живут в России люди, верящие в магию и зовущие себя ведьмами и колдунами
Выпусти пар
В России не видят альтернативы курению
Россияне оказались недовольны состоянием окружающей среды
Суд выселил больную раком пенсионерку из единственного жилья
Власти Москвы отказались соединять желтую ветку метро
Все материалы
Мир
Си Цзиньпин и Владимир ПутинДруг у ворот
Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
Эрдоган рассказал о планах на покупку С-400
Палестинская ракета попала в жилой дом в Израиле
Нетаньяху пригрозил силой в ответ на ракетный обстрел Израиля
Мигранты погубили пятимесячного ребенка обрезанием на дому
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Все материалы
Бывший СССР
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
На Украине назвали последствия потери транзита российского газа
Здесь был Нурсултан
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина
Украине предрекли экологическую катастрофу
Украина усилила границу
В победе Порошенко на выборах увидели угрозу распада Украины
Все материалы
Экономика
Поверили на слово
Россияне не понимают, для чего нужны нотариусы. Но все равно несут им свои деньги
«Роснефть» продолжит сотрудничество с МГИМО по подготовке кадров
Boeing уличили в нечестной игре
В США заметили признак скорого кризиса
Доллару предсказали скорое падение
Меняя правила
Tele2 внедряет новый формат салонов связи
США и Британия дали России в долг
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Заммэра российского города поймали на взятке
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
Все материалы
Наука и техника
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Рогозин похвалился маржой от продажи «Союзов»
В России раскрыли новые возможности «Адмирала Нахимова»
Все материалы
Спорт
Отыгрались на соседе
Сборная России разгромила Казахстан. Главные герои — снова Дзюба и Черышев
Футболист сборной Италии травмировался из-за бутылки
Тренер Медведевой восхитился Тутберидзе и вспомнил тяжелый разрыв с чемпионкой
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Сейчас вылетит птичка
Бывший чемпион UFC должен был проиграть. Но нокаутировал соперника «ударом Супермена»
Майк Тайсон дал совет Макгрегору
Советский разведчик объяснил поражение Спасского от Фишера в «матче века»
Все материалы
Культура
Адриан Брауэр «Драка крестьян при игре в карты»,1630-1640«Мужья били жен, хозяйки — служанок, родители — детей»
Как дрались и пьянствовали в эпоху Возрождения
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Умер режиссер культовых малобюджетных фильмов ужасов
Раздевшийся в Третьяковке мужчина понадеялся на сотрудничество с музеем
В Госдуме прокомментировали нарисованную Макаревичем во время слушаний свинью
The Prodigy позвали фанатов повеселиться на похоронах Кита Флинта
Все материалы
Интернет и СМИ
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Бездомный китаец-интеллектуал процитировал Конфуция и стал звездой сети
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Авиакомпания отказалась пустить российских журналистов в самолет
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
В Госдуме разрешили СМИ врать раз в год
Разыгранный блогером-миллионником Gelandewagen оказался битым и подержанным
Все материалы
Ценности
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»
Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
Министра пристыдили за рекламу с девушкой в нижнем белье
Сестру Кардашьян обругали за глумление над бедными
Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Буксировку норвежского лайнера к берегу сняли на видео
Появились подробности спасения норвежского лайнера
Федор Конюхов попал в мощный шторм на весельной лодке
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
71-летняя британка стала самой старой эротической танцовщицей
Учителя из глухой африканской деревни признали лучшим в мире
Россиянин разделся до трусов, прыгнул с парашютом и попал на видео
Женщина съела лепешку с клещами и чудом осталась в живых
Все материалы
Мой маленький Velar
Новый Range Rover Evoque: модный аксессуар или автомобиль с большой буквы?
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Все о новом Cayenne Coupe
Porsche внезапно сделали Cayenne еще более спортивным
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
Kia начала продавать «другой» Sportage
Китайцы построили водородный хэтчбек с запасом хода более 1000 километров
Все материалы
Дом
«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»
Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
Восточные блоки
Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
В России подешевели комнаты
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Россиянин украл гараж из гаража соседа
Названы самые культурные города России
Все материалы