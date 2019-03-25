Российскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которая является членом федерации зимнего плавания, лишилась работы в гимназии №45 Барнаула из-за фотографии в закрытом купальнике. Об этом сообщает «Тайга-Инфо».

По информации издания, после публикации снимка на Кувшинникову стала оказывать давление директриса школы Ольга Гайн, расценившая фото как «пятно на репутации школы». Она потребовала, чтобы учительница написала заявление об уходе по собственному желанию. Несмотря на поддержку со стороны родителей, Кувшинникова уволилась из школы.

Фотография была сделана во время акции в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское. На ней Кувшинникова стоит в закрытом спортивном купальнике и держит грамоту.

В феврале Кувшинникову уже хотели уволить за фото с соревнований по плаванию, которое женщина разместила в соцсети. Тогда родители обратились к директрисе с ходатайством, и учительницу не стали лишать работы.

В июне 2018 года учительницу истории Викторию Попову из Омской области уволили из-за фотосессии в купальнике. После этого случая российские преподаватели устроили флешмоб в поддержку коллеги, публикуя снимки под хештегом #учителятожелюди. После встречи Поповой с главой регионального Минздрава и директором школы женщину вновь приняли на прежнюю работу.

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