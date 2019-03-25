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Уволенная за фото в купальнике учительница пожаловалась на травлю сына

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Татьяна Кувшинникова

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, которую вынудили уволиться из-за фотографии в закрытом купальнике, заявила, что учителя стали травить ее сына. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

Кувшинникова отметила, что из-за сына не хотела поднимать шумиху вокруг своей ситуации, потому что он сейчас учится в той же школе в 11-м классе и готовится к выпускным экзаменам. Однако учительница по математике стала заваливать ее ребенка плохими оценками.

«Она его травит, да. Вызывает к доске и двойки ставит», — сказала Кувшинникова. По ее словам, учительница математики знает, что этот предмет ее сыну ни к чему, потому что он собирается после школы учиться на актера, и поэтому грозится не допустить его к ЕГЭ. Кувшинникова заявила о готовности дойти с этой проблемой до местного департамента образования.

Ранее в понедельник, 25 марта, стало известно о том, что Кувшинникова, член Федерации зимнего плавания, лишилась работы в школы №13 Барнаула из-за фотографии в закрытом купальнике. После публикации снимка на Кувшинникову стала оказывать давление директриса учебного заведения, расценившая фото как «пятно на репутации школы». Она потребовала, чтобы учительница написала заявление об уходе по собственному желанию. Несмотря на поддержку со стороны родителей, Кувшинникова уволилась из школы. Фотография была сделана во время акции в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское. На ней Кувшинникова стоит в закрытом спортивном купальнике и держит грамоту. Это не первый случай, когда Кувшинникову захотели уволить.

***

В предыдущем материале ошибочно сообщалось, что, по информации издания «Тайга-Инфо», Татьяна Кувшинникова работала в гимназии №45 Барнаула, директриса которой — Ольга Гайн — якобы расценила фото учительницы как «пятно на репутации школы». В действительности Кувшинникова преподавала в школе №13. В свою очередь, Гайн не является директором школы №13, а работает в гимназии №45 и, соответственно, не имеет отношения к увольнению учительницы.

Редакция «Ленты.ру» приносит свои извинения Ольге Гайн и читателям.

***

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