Российскую учительницу заставили уволиться из-за драки детей на перемене

Руководство московской школы №1015 (4) вынудило уволиться преподавательницу Светлану Лепикову, которая не заметила, что один из ее учеников сломал руку во время драки на перемене, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сам инцидент произошел 21 марта. Между учащимися 3-го класса случился конфликт, который Лепикова остановила. По ее словам, на последнем уроке технологии пострадавший мальчик не жаловался на боли, открывал дверь травмированной рукой, работал ею на занятии, что подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Ближе к вечеру, когда школьник уже вернулся домой, рука заболела. В травмпункте выяснилось, что у ребенка перелом.

«Я написала объяснительную. У директора ко мне был вопрос, почему я не вызвала скорую. Но ко мне с жалобами никто не подходил. На что она сказала: "Я вам предлагаю или по собственному желанию, или я вас уволю по статье"», — рассказала педагог.

Семья пострадавшего ребенка не имела претензий к учительнице и администрации. Родители ходили к директору защищать Лепикову и просили восстановить ее в должности, но это не помогло.

Исполняющая обязанности директора учебного заведения Тамара Чужмарова не стала общаться с журналистами, добавив, что «родители могут говорить все, что угодно».

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