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Увольнение учительницы за фото в купальнике признали ошибкой

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Татьяна Кувшинникова

Барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из-за фотографии в купальнике, предложили вернуться к работе по профессии. Соответствующее заявление сделал министр образования Алтайского края Максим Костенко, сообщает НТВ.

Он подчеркнул, что школы нуждаются в учителях, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Он пригласил Кувшинникову на прием в министерство и пообещал предложить ей «достойные вакансии».

Костенко отметил, что не видит ничего предосудительного в опубликованных учительницей фотографиях. Однако, по его словам, противоречия между поколениями «были, есть и будут».

Ранее он сообщил РБК, что после первого эпизода с недовольством родителей из-за фотографий Кувшинниковой конфликт был урегулирован, поэтому ситуация с увольнением кажется ему странной.

В то же время преподавательница заявила, что больше не собирается работать в образовательной сфере. Она пояснила, что планирует заниматься искусством, поскольку у нее есть соответствующее образование.

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, много лет занимавшаяся зимним плаванием и получившая множество наград, дважды писала заявление об увольнении после того, как вокруг ее фото в закрытом купальнике разразился скандал. Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников директрисе. Многие родители поддержали педагога, но руководство все равно заставило ее уйти.

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