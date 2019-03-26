Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии». Об этом она объявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Кувшинниковой, ей позвонили из министерства образования Алтайского края и предложили записаться на прием к главе ведомства Максиму Костенко. «Я не знаю, что министр предложит, я еще не ходила к нему. Нужно записаться к нему на прием, я еще не записалась. В государственную общеобразовательную — не хочу», — сказала она. «Нет желания больше, тем более за копейки. Там 11-12 тысяч зарплата», — уточнила Кувшинникова.

Бывшая учительница русского языка и литературы пояснила изданию, что рассматривает работу в частной или художественной школе. Она добавила, что имеет художественное образование и пишет картины на заказ.

Ранее Костенко признал ошибкой увольнение Кувшинниковой и пообещал предложить ей «достойные вакансии». Он отметил, что не видит ничего предосудительного в опубликованных учительницей фотографиях.

Бывшей учительнице школы №13 Барнаула Татьяне Кувшинниковой, много лет занимавшейся зимним плаванием, дважды пришлось писать заявление об увольнении после скандала из-за фото в спортивном купальнике. Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников директрисе. Многие родители поддержали педагога, но руководство все равно вынудило ее уволиться.

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