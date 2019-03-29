Российские учительницы разделись в поддержку уволенной из-за купальника коллеги

Российские учителя запустили в соцсетях флешмоб — они стали выкладывать фотографии в купальниках, чтобы поддержать учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться за публикацию подобного фото. Снимки педагогов в такой же одежде появились в Instagram.

Пользователи соцсетей заявили, что отстаивают право учителей на личную жизнь, хобби и увлечения, которые не вписываются в рамки устоявшегося в обществе образа педагога.

Фото опубликовано @widewide_river

Одной из первых свое фото в купальнике выложила казанская учительница Яна Абдуллина. «Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс», — написала она в своем профиле.

Фото опубликовано @freya_ingvarsdottir

Свое фото в купальнике выложила и преподавательница грудничкового плавания. Женщина подчеркнула, что работала так с детьми в бассейне. «А как еще», — объяснила она.

Фото опубликовано @vassiya

Флешмоб поддержали и представительницы других профессий. Автор блога о путешествиях выложила свое фото в бикини и пояснила: «Вот почему я не пошла работать учительницей».

Учителя выкладывают сделанные в нерабочее время фотографии из личного архива и ставят хештег #учителятожелюди. Ранее таким же тегом поддерживали омскую учительницу истории Викторию Попову, которую уволили из-за фотосессии в купальнике в прошлом году. В Instagram по хештегу насчитывается уже более 12 тысяч публикаций.

Об увольнении Кувшинниковой стало известно 25 марта. Директриса барнаульской школы номер 13 вынудила ее уйти по собственному желанию после публикации фото в закрытом спортивном купальнике. Учительница русского языка и литературы много лет занималась зимним плаванием и имеет несколько наград.

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