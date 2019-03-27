Врач-педиатр сделала фотосессию в белье и подверглась травле в соцсетях

Врач-педиатр из Кинешмы (Ивановская область) Анастасия Орлова раскритиковала пользователей социальных сетей, которые возмутились ее фотосессией в нижнем белье, передает Medrussia со ссылкой на сториз в Instagram фотохудожницы Елены Щеголевой.

«Это низко. Придите на прием и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!» — предупредила Орлова.

По информации «Кинешемец.ru», педиатр работает в Кинешемской ЦРБ. Ее снимки вызвали волну негодования в соцсетях. Она пояснила изданию, что в больницу она одевается сдержанно, носит юбки ниже колена, но ей захотелось сделать красивые фотографии, примерив на себя новый образ. «Мамочки моих пациентов видели эти фотографии и ставили мне классы. Никто не возмущался», — рассказала она. Орлова добавила, что любит свою работу.

Ранее увольнение барнаульской учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из-за фотографии в закрытом купальнике признали ошибкой. Кувшинникова, много лет занимавшаяся зимним плаванием и получившая множество наград, была вынуждена уйти из-за жалобы матери одного из учеников директрисе. Преподавательница заявила, что больше не собирается работать в образовательной сфере и планирует заниматься искусством, поскольку у нее есть соответствующее образование.

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