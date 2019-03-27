Россиянка ждала приема к врачу четыре месяца из-за сбоя в электронной очереди

Жительница закрытого города Полярный в Мурманской области четыре месяца ждала своей записи к офтальмологу из-за неполадок в электронной системе, сообщила пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

О случившемся активисты ОНФ узнали от матери женщины. По ее словам, в ноябре прошлого года ее дочь записалась на прием к врачу в консультативно-диагностический центр Мурманской областной клинической больницы. Ждать женщине с ребенком пришлось несколько месяцев.

«Столь длительное ожидание представители МСЧ № 5 Полярного, через которых осуществлялась запись, объяснили новой электронной системой. С ее помощью заявки принимаются на местах и направляются в КДЦ. Но нужна ли эта система при такой-то оперативности?!» — говорится в сообщении фронта.

Активисты обратились в Минздрав региона и территориальный фонд обязательного медицинского страхования с требованием провести проверку.

В марте сообщалось, что житель Новосибирска Юрий Филимонов не смог попасть на прием к врачу и скончался от перитонита. Терапевт направила его к хирургу, к которому он смог записаться на прием только через восемь дней после обращения.

Согласно российскому законодательству, пациент не должен ждать записи к нужному врачу более 14 дней.

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