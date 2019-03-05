Россиянин не смог вовремя записаться к врачу и умер

Житель Новосибирска Юрий Филимонов не смог попасть на прием к врачу и скончался от перитонита. После смерти патологоанатомы нашли у мужчины рак, пишет НГС.

По данным издания, в середине февраля 37-летний новосибирец пожаловался на сильную боль в животе в своем Twitter. Мужчина считал, что у него отравление. Однако терапевт направила его к хирургу, к которому он смог записаться на прием только через восемь дней после обращения.

Уточняется, что через некоторое время Филимонова увезли на скорой после занятий йогой. Ему поставили диагноз «перитонит». Новосибирец перенес три операции и находился в искусственной коме.

3 марта пациент умер. На следующий день патологоанатомы обнаружили у него рак в последней стадии, на фоне которого развился перитонит.

Как рассказал изданию отец погибшего Сергей Филимонов, его сын пытался получить помощь в поликлинике №2 Советского района города с января. Он подчеркнул, что Юрий самостоятельно принимал обезболивающие таблетки. По его мнению, сына можно было спасти. Однако Сергей не намерен писать жалобу на врачей и «превращать свою жизнь в борьбу со стеной».

Ранее стало известно о том, что Минздрав России предложил ввести штраф для медучреждений и врачей за оказание помощи, не соответствующей закрепленным стандартам, а также расширить полномочия сотрудников Росздравнадзора в сфере привлечения медиков к административной ответственности.

1 марта сообщалось, что российскому солдату с диагнозом «тромбофлебит» отказали в медицинской помощи в гражданской поликлинике. Терапевт не стала принимать солдата по военному билету и полису, отправив его в военный госпиталь. Когда 20-летнему юноше снова стало плохо, его мать вызвала скорую. Ее сын умер по пути в больницу.

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