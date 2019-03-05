Для российских врачей придумали новый штраф

Минздрав России опубликовал законопроект, который вводит ответственность для медучреждений и врачей за оказание помощи, не соответствующей закрепленным стандартам.
Докторов за это предлагается штрафовать на сумму от девяти до 20 тысяч рублей, а организации — от 50 до 70 тысяч.
Одновременно предлагается расширить полномочия сотрудников Росздравнадзора в сфере привлечения медиков к административной ответственности.
Документ находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.
Законопроект также вводит штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для региональных чиновников за сознательное невыполнение необходимых мероприятий «кадрового, финансового, материально-технического, организационного и информационного характера», обеспечивающих «качество и доступность медицинской помощи».