Для российских врачей придумали новый штраф

Минздрав России опубликовал законопроект, который вводит ответственность для медучреждений и врачей за оказание помощи, не соответствующей закрепленным стандартам.

Докторов за это предлагается штрафовать на сумму от девяти до 20 тысяч рублей, а организации — от 50 до 70 тысяч.

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Одновременно предлагается расширить полномочия сотрудников Росздравнадзора в сфере привлечения медиков к административной ответственности.

Документ находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Законопроект также вводит штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для региональных чиновников за сознательное невыполнение необходимых мероприятий «кадрового, финансового, материально-технического, организационного и информационного характера», обеспечивающих «качество и доступность медицинской помощи».

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