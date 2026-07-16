ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту с тонной взрывчатки

ФСБ изъяла тонну финской взрывчатки Peno при подготовке двух терактов на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности предотвратила две попытки подрыва Крымского моста, которые готовили украинские спецслужбы с использованием почти тонны взрывчатки финского производства. Как сообщили KP.RU в пресс-службе ведомства, у злоумышленников изъяли крупные партии взрывчатого вещества Peno, которым планировалось обрушить пролеты моста.

По данным ФСБ, за организацией терактов стоял сотрудник ГУР Украины Виталий Жикович, который также проходит обвиняемым по делу об убийстве Анастасии Березовской — исполнительницы теракта в Монако против олигарха Ермолаева.

Взрывчатку завозили в Россию различными способами, в том числе сбрасывая контейнеры с опасным грузом с беспилотников самолетного типа. Для одного из терактов злоумышленники использовали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, внутреннюю поверхность которого полностью обмазали пластичным взрывчатым веществом Peno, которое при затвердевании визуально напоминает плотную ткань и легко может быть спутано с обшивкой.

В общей сложности в двух автомобилях было обнаружено около тонны взрывчатки. Во втором транспортном средстве взрывчатку залили в аккумулятор, однако тот отказался работать с таким наполнением, и машину пришлось везти к мосту на эвакуаторе. К счастью, ни один из заминированных автомобилей не доехал до цели — оба были своевременно изъяты сотрудниками спецслужб.

Ранее под Тюменью ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт на одном из нефтяных предприятий в Нягани Ханты-Мансийском автомном округе (ХМАО)-Югре. Мужчина действовал по указанию куратора из спецслужб Украины. Его задержали у тайника, откуда он изъял заранее подготовленное самодельное взрывное устройство.