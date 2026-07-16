В России нашли 1000-летний кулон с мифическим животным

В Пскове обнаружили фигурку фантастического зверя

Обломок фигурки мифического животного обнаружили археологи в Пскове. О находке «Псковской правде» сообщили в Археологическом центре региона.

Большое количество таких подвесок впервые нашли на территории Смоленщины, также подобные фигурки находили в низовьях реки Даугава.

«Это было женское украшение-амулет — его носили на груди или на поясе, часто вместе с другими подвесками. Основной хронологический интервал наибольшего распространения подвески — XI-1-я пол. XII веков, но встречаются они в культурных отложениях вплоть до XIII–XIV веков», — рассказали в Археологическом центре.

Какой именно зверь изображен на амулете, до сих пор неизвестно. Исследователи видели в фигурке барса, собаку, рысь, но чаще всего коня. В 2014 году латышский ученый Роберт Спиргис заявил, что на амулете могли изобразить левкроту — фантастического зверя начала нашей эры родом из Индии.

Ранее погребальное «лицо» трехтысячелетней давности нашли в российском регионе. Находку сделали в кургане Туннуг в Туве.