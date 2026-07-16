Акции VK обвалились после удаления приложений

Акции Вконтакте обвалились на 7 процентов после удаления приложений из Google Play

Акции компании-владельца социальной сети «ВКонтакте» обвалились на семь процентов после удаления приложений из Google Play. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Приложения VK и отечественного мессенджера «Макс» пропали из Google Play в четверг, 16 июля. Следом за ними из магазина приложений исчезли «Одноклассники» и почтовый клиент Mail.ru. В компании отметили, что установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме.

На фоне удаления сервисов группы стоимость ценных бумаг на торговых площадках начала стремительно падать. Днем ранее максимум акции составлял 156 рублей, но позднее цена снизилась. Торги открылись на отметках вблизи 140 рублей. К моменту написания материала стоимость упала до 131 рубля, потеряв около 6,56 процента. На минимуме акции падали до 127,6 рубля.

После удаления приложений VK обратилась к россиянам и призвала переходить с домена vk.com на vk.ru. «Переходите на vk.ru. Здесь все тот же "ВКонтакте", но быстрее и надежнее, чем vk.com», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что компания решила продать свой магазин приложений. Решение о продаже принято на фоне новых санкций Евросоюза в отношении России. В список попали, в числе прочих, VK и разработчик российского мессенджера «Макс». Для компании это первые прямые ограничения со стороны Европы, хотя ее гендиректор Владимир Кириенко находится под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании и США еще с 2022 года.