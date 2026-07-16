Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 16 июля 2026Экономика

Акции VK обвалились после удаления приложений

Акции Вконтакте обвалились на 7 процентов после удаления приложений из Google Play
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Акции компании-владельца социальной сети «ВКонтакте» обвалились на семь процентов после удаления приложений из Google Play. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Приложения VK и отечественного мессенджера «Макс» пропали из Google Play в четверг, 16 июля. Следом за ними из магазина приложений исчезли «Одноклассники» и почтовый клиент Mail.ru. В компании отметили, что установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме.

На фоне удаления сервисов группы стоимость ценных бумаг на торговых площадках начала стремительно падать. Днем ранее максимум акции составлял 156 рублей, но позднее цена снизилась. Торги открылись на отметках вблизи 140 рублей. К моменту написания материала стоимость упала до 131 рубля, потеряв около 6,56 процента. На минимуме акции падали до 127,6 рубля.

После удаления приложений VK обратилась к россиянам и призвала переходить с домена vk.com на vk.ru. «Переходите на vk.ru. Здесь все тот же "ВКонтакте", но быстрее и надежнее, чем vk.com», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что компания решила продать свой магазин приложений. Решение о продаже принято на фоне новых санкций Евросоюза в отношении России. В список попали, в числе прочих, VK и разработчик российского мессенджера «Макс». Для компании это первые прямые ограничения со стороны Европы, хотя ее гендиректор Владимир Кириенко находится под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании и США еще с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский нашел замену опальному министру обороны
    В Раде огласили список нового правительства Украины
    Две туристки застряли в месте слияния двух рек в Сочи
    Пугачева выставила на продажу квартиру в Москве с огромной скидкой
    Ушедший из России автопроизводитель зарегистрировал товарный знак для доставки еды
    В России нашли 1000-летний кулон с мифическим животным
    Спасатели нашли женщину на надувном матрасе в десяти километрах от берега благодаря СМС
    Раскрыты мифы о трудоголизме
    Премьера Венгрии назвали орудием Сатаны
    Опасения Украины из-за предстоящей зимы объяснили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok