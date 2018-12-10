Четверть российских врачей заставили навязывать платные услуги

С неформальными требованиями от руководства предлагать пациентам платные услуги сталкивается четверть российских врачей (24,5 процента), пишет РБК со ссылкой на исследование Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В некоторых регионах доктора вынуждены навязываться значительно чаще. К примеру, в Липецкой области платные услуги предлагает половина врачей. В Вологодской и Мурманской областях — 40 процентов.

Исследование ОНФ посвящено доступности медпомощи в стране. Активисты опросили четыре тысячи сотрудников лечебных учреждений из 85 регионов, в том числе 3,5 тысячи врачей.

«Это очень распространенное явление, связанное с недостатком финансирования», — заявил изданию сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

По его словам, причиной проблемы стала необходимость выполнения администраторами указов президента о росте зарплат персонала.

Коновал уверен, что результаты исследования занижают реальную картину. С ним согласен президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

«Никакого прямого запрета на оказание платных услуг нет, хотя бесплатная медицинская помощь гарантируется конституцией», — сказал он.

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