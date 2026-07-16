Премьера Венгрии назвали орудием Сатаны

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр является орудием Сатаны (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). С таким утверждением выступил католический священник Золтан Остие в интервью газете Nepszava.
«Сатана существует, и действительно есть люди, которые, как считает церковь, становятся подходящими орудиями для Сатаны. В этом смысле я согласен с тем, кто считает, что Петер Мадьяр — орудие Сатаны», — сказал он.
Священник также раскритиковал Мадьяра за отстранение от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока и других государственных деятелей. По словам Остие, такие действия свидетельствуют о полном пренебрежении принципами демократии и верховенства права.
Ранее парламент Венгрии принял поправку к конституции страны, предусматривающую отставку президента Тамаша Шуйока.