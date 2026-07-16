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14:49, 16 июля 2026Мир

Премьера Венгрии назвали орудием Сатаны

Священник Остие: Премьер Венгрии Мадьяр является орудием Сатаны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр является орудием Сатаны (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). С таким утверждением выступил католический священник Золтан Остие в интервью газете Nepszava.

«Сатана существует, и действительно есть люди, которые, как считает церковь, становятся подходящими орудиями для Сатаны. В этом смысле я согласен с тем, кто считает, что Петер Мадьяр — орудие Сатаны», — сказал он.

Священник также раскритиковал Мадьяра за отстранение от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока и других государственных деятелей. По словам Остие, такие действия свидетельствуют о полном пренебрежении принципами демократии и верховенства права.

Ранее парламент Венгрии принял поправку к конституции страны, предусматривающую отставку президента Тамаша Шуйока.

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