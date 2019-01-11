Подарки для учителей и чиновников предложили разделить

В России уточнили ограничения, предусматривающие запрет на получение дорогих подарков должностными лицами. Об этом рассказал заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Логинов, передает РИА Новости.

Он отметил, что новые правила не коснутся учителей и врачей, а будут направлены только на должностных лиц. «Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться. (...) Это все написано для нас, для чиновников», — объяснил свою позицию госслужащий.

Логинов добавил, что запрет на получение дорогих подарков связан с возможностью злоупотребления служебным положением: дачи получением взятки, коммерческим подкупом и другими противоправными действиями. Именно поэтому изменения вносятся в антикоррупционное законодательство, а не в закон «Об образовании» или «О здравоохранении».

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По его словам, запрет на получение подарков дороже трех тысяч рублей работниками лечебных, воспитательных, образовательных и других госучреждений принимался в то время, когда эта сумма соответствовала примерно ста долларам. «Сегодня ситуация другая, но в эту сумму легко укладываются и коробка конфет, и бутылка шампанского, и книга, и букет цветов», — подчеркнул он. Логинов добавил, что неверные толкования появились из-за формулировки «за исключением случаев, установленных законом», что было расценено как желание ограничить простых сотрудников в подарках.

10 декабря стало известно, что в Госдуму поступил законопроект, согласно которому российским врачам и учителям запретят получать подарки по праздникам. На эту категорию бюджетников собираются распространить антикоррупционные стандарты федеральных служащих. Если закон будет принят, то единственными допустимыми подарками останутся цветы и канцелярия. Сотрудников также обяжут также сообщать руководству о склоняющих их к коррупции людях.

24 октября комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила законопроект, устанавливающий перечень допустимых подарков для госслужащих. Взамен ограничения по стоимости (не более трех тысяч рублей), действующего на сегодняшний день, будет введен список разрешенных подарков.

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