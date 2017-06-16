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Не брать и не воровать

Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии

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Фото: East News

Во многих городах России прошли митинги против коррупции во власти. Уникальной эту ситуацию не назовешь — сложно найти страну, где бы политики не оказывались в центре коррупционных скандалов. Германия — не исключение. В 2012-м президент ФРГ Кристиан Вульф вынужден был подать в отставку из-за обвинений в злоупотреблении служебным положением. Повод для столь бесславного завершения его карьеры, по российским меркам, выглядит довольно смешным — Вульф получил льготный кредит на покупку дома и позволил знакомому оплатить за него счет в несколько сотен евро. Однако для самих немцев ничего смешного в этом не было — преступление есть преступление, и неважно, о каком размере взятки идет речь. Поэтому под пристальным общественным контролем в ФРГ находятся не только высокопоставленные чиновники. То, как в Германии борются с коррупцией на низовом уровне и какие при этом возникают казусы, — изучила «Лента.ру».

Гамбургер для полицейского

Несколько лет назад в Нижней Саксонии перед судом предстала группа полицейских, которых обвиняли в мздоимстве. Анонимный информатор сообщил в местное полицейское управление о том, что стражи порядка в ночную смену нередко посещают «Макдоналдс» перед закрытием. Выяснилось, что в поздний час сотрудники ресторана часто добавляли в пакет с заказанной едой неоплаченный гамбургер стоимостью в один евро. Поскольку дело происходило в конце суточной смены, нераспроданные остатки еды в любом случае ждала мусорная корзина. Но для специально сформированной группы полицейских, прибывшей для расследования из соседнего Гамбурга, это не стало оправданием. Внутреннее расследование установило факт «неправомерного получения выгоды с использованием служебного положения».

Впоследствии все обвиняемые были оправданы судом, однако случай получил широкую огласку в прессе и спровоцировал бурное обсуждение в обществе из-за абсурдности ситуации. Немцы задавались вопросом, насколько приемлемо, что дело о гамбургере ценой в евро, рассматривала целая комиссия из нескольких человек.

Этот случай прекрасно иллюстрирует отношение в ФРГ к коррупции любого уровня. Для государственных служащих прописаны самые строгие правила, а к госслужащим в Германии относятся не только чиновники, но и те, кого государство считает своими представителями в диалоге с обществом: полицейские, учителя, врачи, сотрудники вузов, судьи.

«Даже один случай коррупции — это слишком много», — говорится в соглашении, подписанном союзом госслужащих Гамбурга. В этом городе действуют крайне жесткие антикоррупционные законы. Без специального разрешения госслужащие не могут принимать никаких подарков. Это значит, что учителям нельзя подарить даже букет цветов, а врачам — коробку конфет. Госслужащим вменяется в обязанность сообщать руководству обо всех попытках повлиять взяткой на их решение. Для сравнения: в Мюнхене, к примеру, законы не такие строгие — без ведома начальства чиновник имеет право на подношение стоимостью до пятнадцати евро.

За нарушения законодательства предусмотрены строгие наказания: штраф, увольнение, запрет на дальнейшую работу в профессии. При взятке от 10 тысяч евро нарушитель не только лишается свободы, но и пожизненно теряет статус госслужащего. Надо сказать, что этот статус дает большие привилегии. А властям важно показать: представление о том, что государственные органы коррумпированы, уходит в прошлое.

Закон против традиции

Прекрасно знакомая российскому читателю ситуация: окончание учебного года в школе, экзамены позади, ученики прощаются с преподавательницей и хотят отблагодарить ее, оставив что-то на память о классе. В 2011 году родители выпускников одной из берлинских школ собрали двести евро, чтобы преподнести классной руководительнице подарок — скульптуру известного немецкого художника. Один из родителей, указывая на то, что такие подарки незаконны, призывал отказаться от этой затеи. Однако понимания не встретил и, решив, что таков его гражданский долг, подал жалобу в городское антикоррупционное ведомство. После тщательного расследования скульптуру изъяли, а учительнице пришлось держать ответ в управлении образования, где ей объявили строгий выговор. Кроме того, на нее был наложен штраф в размере месячной зарплаты — четыре тысячи евро. Когда этот случай получил огласку в интернете, у преподавательницы нашлись доброжелатели, быстро собравшие сумму, необходимую для оплаты штрафа. Но на этом история не закончилась. Через некоторое время родители школьников, участвующих в сборе денег на скульптуру, обнаружили в почтовых ящиках письма из полиции с обвинениями в даче взятки и предписанием уплатить штраф.

Нелепость ситуации породила многочисленные споры. По закону все верно: учительница не имела права принимать подарок без разрешения начальства. Однако школьная среда немыслима без личных взаимоотношений, и небольшие подарки — их естественный элемент, утверждали сочувствующие. Учителя не просто передают детям знания, они вкладывают душу в воспитание своих учеников. Оппоненты в ответ твердили, что педагоги работают не ради подношений со стороны родителей. Если же учителя принимают подарки, это создает впечатление, что граждане могут стимулировать представителей государства материально. Как бы то ни было, после этой громкой истории берлинским учителям разрешили принимать подарки стоимостью до тридцати евро.

Полтора миллиарда убытков

«Коррупцию выявить невероятно сложно, поскольку ни одна из сторон не заинтересована проливать свет на свои махинации», — говорит руководитель центрального антикоррупционного ведомства Гамбурга Михаэль Швиринг. По его словам, в статистике отражается лишь пять процентов общего числа связанных с мздоимством правонарушений. Федеральное криминальное бюро Германии регистрировало на протяжении последних шести лет ежегодно от 8 тысяч до 47 тысяч случаев коррупции. Такой разброс объясняется тем, что если в одном учреждении выявлена крупная коррупционная схема, то она уже ухудшает статистику на несколько тысяч. К примеру, в 2014-м было зарегистрировано 20 тысяч нарушений, из которых более половины вскрыты в Баварии. Полиция обнаружила, что группа фотографов подкупала директоров школ и детских садов ради заказов на съемку. Руководству заведений доставалось до 20 процентов заработанной суммы. И неважно, что деньги шли в школьную и детсадовскую кассу на общие нужды, а не кому-то в карман.

Более чем в половине случаев коррупционные преступления регистрируются в сфере экономики, около трети — в органах госуправления, в политике стабильно — один процент. Общая сумма убытков от коррупции в стране составила с 2011 по 2015-й 1,4 миллиарда евро. Если создать обобщенный портрет немецкого взяточника, то это будет мужчина старшего возраста на административной должности, занимающий свой пост свыше трех лет.

По мнению Transparency International, один из самых важных моментов в борьбе с коррупцией — возможность «вынести сор из избы», не будучи при этом подвергнутым остракизму со стороны коллег и не потеряв работу. На сегодня в Германии нет законодательного механизма защиты информатора, но некоторые земли сами пытаются найти выход. В Нижней Саксонии власти запустили сайт, где можно оставить анонимное сообщение. Из списка нужно выбрать правонарушение (дача или прием взятки, использование служебного положения в целях обогащения и так далее), заполнить формуляр, описать в подробностях ситуацию. При необходимости прикрепляются документы и фотографии. Здесь же информатор создает новый почтовый ящик с вымышленным именем, на который ему будут приходить отчеты о судьбе заявления. В перспективе такие сайты должны появиться во всех федеральных землях. Предполагается, что это поможет повысить раскрываемость преступлений.

Мария Петрова (Гамбург)

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