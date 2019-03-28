Российская больница решила не увольнять педиатра за снимки в нижнем белье

Руководство детской поликлиники в городе Кинешма в Ивановской области не будет увольнять врача-педиатра Анастасию Орлову, подвергшуюся травле в интернете из-за фотосессии в нижнем белье. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила заведующая отделением клиники Елена Смирнова.

По словам Смирновой, ей не поступало жалоб от родителей пациентов Орловой по поводу фотографий. Заведующая отметила, что не понимает, почему в соцсетях негативно отреагировали на снимки врача. Как сообщила Смирнова, Орлова расстроена реакцией пользователей интернета, но ведет прием пациентов.

Фото опубликовано @newlenaiskra

Ранее в сети появились откровенные снимки педиатра, которые вызвали волну негодования со стороны пользователей. Орлова объяснила, что ей захотелось сделать красивые фотографии, примерив на себя новый образ, а на работу она одевается сдержанно. Врач также предложила возмутившимся комментаторам прийти к ней на прием и высказать все претензии ей в лицо.

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