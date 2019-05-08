Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях

Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

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Работа над рекомендациями может начаться в новом учебном году. Составленные правила будут направлены руководителям региональных органов исполнительной власти к началу 2019-2020 учебного года.

По мнению Васильевой, необходимость в подобных правилах обусловлена тем, что формирование профессионального имиджа преподавателя особо значимо в условиях повсеместного распространения интернета и социальных медиа.

Ранее учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться после публикации своих фотографий в спортивном купальнике и легком платье. Снимки возмутили мать одного из учеников, и она пожаловалась директору. Многие родители поддержали педагога, а коллеги устроили флешмоб с хештегшом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках. Позднее местные чиновники предложили Кувшинниковой разработать и преподавать правила безопасного ведения соцетей для педагогов в барнаульском институте повышения квалификации учителей

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