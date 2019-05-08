Россия
 
Последние новости
В России подорожал шашлык
Коломойский рассказал о просьбе Тимошенко
Луис Суарес сравнил игроков «Барселоны» с детьми
Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью
Москву затопит 
Странные требования ведущего к жене в Instagram озадачили пользователей
Крокодилы убили мальчика и мужчину
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
Банк России раскрыл свои убытки и доходы
Новости партнеров

Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях

Перейти в «Мою Ленту»

Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Работа над рекомендациями может начаться в новом учебном году. Составленные правила будут направлены руководителям региональных органов исполнительной власти к началу 2019-2020 учебного года.

По мнению Васильевой, необходимость в подобных правилах обусловлена тем, что формирование профессионального имиджа преподавателя особо значимо в условиях повсеместного распространения интернета и социальных медиа.

Ранее учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться после публикации своих фотографий в спортивном купальнике и легком платье. Снимки возмутили мать одного из учеников, и она пожаловалась директору. Многие родители поддержали педагога, а коллеги устроили флешмоб с хештегшом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках. Позднее местные чиновники предложили Кувшинниковой разработать и преподавать правила безопасного ведения соцетей для педагогов в барнаульском институте повышения квалификации учителей

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Российские учительницы разделись в поддержку уволенной из-за купальника коллеги
Уволенная за фото в купальнике учительница научит педагогов вести соцсети
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции (слева) и РОНА (справа)

«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»

Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
20:28 7 мая

Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами

17:02 3 мая

Россиянин испортил памятник и попросил перекрасить его в «достойный цвет»

19:32 7 мая

Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру

Россия00:02 7 мая

«Война — это не праздник, а страх и смерть»

Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
08:01Сегодня

Могилы 10 героев СССР признали объектами культурного наследия 

17:36 7 мая

Опубликована полная хронология авиакатастрофы в Шереметьево

13:28 1 мая

Путин упростил получение российского гражданства для некоторых украинцев

Россия17:58 7 мая
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.

«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
07:56Сегодня

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

17:15 7 мая

Ошибкам пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета нашли объяснение

04:27Сегодня

Советник Путина объяснил свои мысли об уроженцах Израиля и Донбассе

Россия
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции (слева) и РОНА (справа)«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами
Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях
Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру
Могилы 10 героев СССР признали объектами культурного наследия
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Что достанется победителю?
Иран частично отказался от ядерной сделки
США вознамерились разорвать связи Кубы и Венесуэлы
Восемь школьников госпитализировали после стрельбы в США
Женщина позволила другу изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь за 65 долларов
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Украина обвинила Россию в подготовке провокаций в Донбассе
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В Могилеве торжественно открыли перила
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Стала известна роль нового главы армии Украины в Донбассе в «дебальцевском котле»
Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Аэрофлот» начал выплату компенсаций пассажирам SSJ-100
Банк России раскрыл свои убытки и доходы
Россия получит права на технологии Nokia
Россияне решили залезть в долги в майские праздники
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
В «Русале» рассказали замминистру здравоохранения РФ о корпоративной медицине
Все материалы
Силовые структуры
Огненный след
Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Пластик сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 проверят на токсичность
Следствие заинтересовалось испытаниями SSJ-100 на прочность
Суд смягчил наказание ловцу покемонов в российском храме
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Севморпуть защитят «Дивноморьем»
Найден способ спасения от смертоносной болезни легких
Минобороны получит первый серийный Су-57
Названа главная опасность солнцезащитного крема
Все материалы
Спорт
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
Англичане разгромили «Барселону», забив четыре безответных мяча
Луис Суарес сравнил игроков «Барселоны» с детьми
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
Дебют Усика в супертяжелом весе отменен
Тренер «Ливерпуля» выругался после разгромной победы над «Барселоной»
В Крыму посчитали возможным участие местных клубов в еврокубках
«Ливерпуль» забил «Барселоне» четыре мяча и вышел в финал Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
Сценаристы «Мстителей» объяснили появление шуток про ягодицы Капитана Америки
Мадонна заступилась за Майкла Джексона
Тор обматерил Капитана Америку в спойлерном видео со съемок «Мстителей»
Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday
Все материалы
Интернет и СМИ
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством
Модель рассказала о невидимых на фото с подиума мучениях
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Старшеклассница стала порноактрисой и подверглась травле
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Бал Met Gala довел Ким Кардашьян до слез
Невесту раскритиковали за ношение сразу двух помолвочных колец
Модель с заболеванием кожи вышла на публику в прозрачном костюме
Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями и попался
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Семеро россиян погибли в горах Алтая из-за схода лавины
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Федор Конюхов пересек океан
В Японии призвали не есть на ходу
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Пожирающие глаза бактерии расплодились из-за не снятой на ночь контактной линзы
Стали известны подробности о родах Меган Маркл
Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию
Все материалы
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей
Toyota сделает для императора Японии лимузин-кабриолет
«Мерседес» случайно раскрыл внешность самого экстремального CLA
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Названа главная опасность жизни в коммуналке
Половину московской «однушки» оценили в 32 миллиона рублей
Все материалы