Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы после публикации фото в спортивном купальнике, будет вести собственную рубрику о спорте и способах укрепления здоровья в сообществах издательства учебной литературы «Просвещение». Об этом говорится в пресс-релизе издательства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Ведение аккаунта в социальных сетях — личное дело каждого учителя. Тем более, если он пропагандирует здоровый образ жизни. Поэтому совместно с Татьяной Кувшинниковой — преподавателем из Барнаула — "Просвещение" начинает серию публикаций на темы, не касающиеся профессиональной деятельности», — рассказали там.

Материалы по теме «Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс» Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России

Ранее найти новую работу для Кувшинниковой поручил глава Алтайского края Виктор Томенко. Он назвал ситуацию «хорошим уроком для руководителей органов власти, которые должны очень внимательно относиться к людям».

Российские учителя массово поддержали уволенную из-за купальника Кувшинникову, запустив в соцсетях флешмоб с хештегом #учителятожелюди. Они стали выкладывать свои фото в купальниках в Instagram.

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике. Многие родители поддержали педагога, но руководство школы все равно вынудило ее уйти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!