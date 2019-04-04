Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы после публикации фото в спортивном купальнике, будет вести собственную рубрику о спорте и способах укрепления здоровья в сообществах издательства учебной литературы «Просвещение». Об этом говорится в пресс-релизе издательства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Ведение аккаунта в социальных сетях — личное дело каждого учителя. Тем более, если он пропагандирует здоровый образ жизни. Поэтому совместно с Татьяной Кувшинниковой — преподавателем из Барнаула — "Просвещение" начинает серию публикаций на темы, не касающиеся профессиональной деятельности», — рассказали там.
Ранее найти новую работу для Кувшинниковой поручил глава Алтайского края Виктор Томенко. Он назвал ситуацию «хорошим уроком для руководителей органов власти, которые должны очень внимательно относиться к людям».
Российские учителя массово поддержали уволенную из-за купальника Кувшинникову, запустив в соцсетях флешмоб с хештегом #учителятожелюди. Они стали выкладывать свои фото в купальниках в Instagram.
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике. Многие родители поддержали педагога, но руководство школы все равно вынудило ее уйти.