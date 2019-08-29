Российских школьников проверят на креативность

С 2020 года в российских школах пройдет исследование «гибких навыков» учеников. Об этом в четверг, 29 августа, на пятой международной конференции «Школьное образование XXI века: формирование и оценка гибких компетенций» рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Рособрнадзор намерен выяснить способность детей к креативности, критическому мышлению, коммуникативности и умению работать в команде. По словам Кравцова, это необходимо, чтобы в дальнейшем «иметь возможность использовать полученные результаты для развития наших национальных экзаменов и других процедур оценки качества образования».

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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