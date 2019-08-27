Российские школы оштрафовали на сотни тысяч рублей за антисанитарию

Роспотребнадзор перед началом нового учебного года проверил все российские школы и вынес более 27 тысяч постановлений о фактам нарушений санитарных норм. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС во вторник, 27 августа.

Специалисты ведомства «обследовали школы с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, провели замеры уровней освещенности, заборы проб питьевой воды», — рассказали в Роспотребнадзоре. В результате руководители будут наказаны.

Кроме того, служба выдала около 12 тысяч предписаний с требованием провести в школах ремонт, благоустроить территорию или приобрести оборудование.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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