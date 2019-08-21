Первую школу с детским садом открыли в Москве

В Москве открыли первую школу, совмещенную с детским садом. Она появилась в Зеленограде, рассказал в среду, 21 августа, мэр столицы Сергей Собянин, слова которого передает ТАСС.

«Впервые в городе реализовали вариант совмещенного сада и начальной школы. — сказал Собянин. — Много разных пертурбаций в Москве было: то не хватает детских садов, то школ, а то детские сады одно время закрывались, и тут же строились школы. Трудно угадать демографию — в какие-то годы больше рожают, в какие-то — меньше. Так, чтобы трансформировали детский сад и школу — проекта даже такого не было».

По данным мэрии Москвы, строительство нового учебного корпуса школы номер 2045 велось с августа 2017 года в районе Крюково в рамках федерального проекта «Современная школа». Она состоит из двух блоков: в четырехэтажном будет размещаться учебный корпус на 12 классов (300 учеников), а в трехэтажном — детский сад на 10 групп (250 мест). В школьном отделении с 1 сентября будут заниматься ученики 5-6 классов, которые раньше обучались в другом корпусе вместе с 7-11 классами.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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