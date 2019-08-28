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Названы самые частые травмы детей в российских школах

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На уроках физкультуры российские школьники получают травмы чаще, чем когда балуются на переменах. Об этом в среду, 28 августа, рассказал старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский, передает ТАСС.

«На первом месте подвижные игры на уроке физкультуры, причиной является баскетбольный мяч», — сказал он. Причем попадание в голову может закончиться сотрясением мозга, подчеркнул эксперт.

«Также причиной травм становятся "шуточные" потасовки на переменах — дети получают подзатыльники, толкают друг друга, падают, бьются о стену, о пол, получают травмы. Также распространен удар линейкой по пальцам, — продолжил Пучков. — Когда наступает перемена, часто бывают падения на лестнице, почти каждый день».

По его словам, с 1 сентября, когда обычно происходит бум сообщений о травмах в школах, вводятся дополнительные бригады скорой помощи.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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