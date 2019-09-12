МГУ вошел в десятку лучших вузов мира

Вид на главное здание МГУ им. М. В. Ломоносова

Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова поднялся на десять мест в международном рейтинге вузов Times Higher Education. Об этом сообщает «Интерфакс».

Помимо МГУ в рейтинг попали 39 российских вузов — на четыре больше, чем годом ранее. В 2019 году МГУ занял в рейтинге 189-е место, тогда как в 2018 году занимал 199-ю строчку.

Кроме того, в рейтинг попали Московский физико-технический институт (МФТИ), Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Санкт-Петербургский национальный университет Информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

«Россия в последние годы столкнулась с особенно жесткой конкуренцией в сфере высшего образования, и то, что несколько лучших университетов страны смогли улучшить свои позиции в новом рейтинге, внушает оптимизм», — заявил главный редактор рейтинга Фил Бейти, подчеркнув, что российским вузам нужно напряженно работать, чтобы улучшить свои международные позиции.

Ранее МГУ был назван лучшим российским вузом по версии агентства Round University Ranking (RUR). На втором месте оказался Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт), на третьем — Томский государственный университет (ТГУ).

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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